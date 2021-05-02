Семь человек пострадали в результате стрельбы в Висконсине

Грин-Бей, 2 мая. Стрельба произошла в казино «Онейда» в штате Висконсин недалеко от города Грин-Бей. Пострадало не менее семи человек, сообщает телеканал CBS.

По сообщениям СМИ, подозреваемый задержан правоохранительными органами. Полицейские осматривают здание, пишет RT. На место происшествия прибыли не менее десяти полицейских автомобилей. Данные о пострадавших и их состояние уточняются. Правоохранители выясняют мотивы преступника

В Twitter-аккаунт казино сообщили, что все заведения «Онейда» будут закрыты до дальнейших распоряжений. Информация будет появляться по мере ее поступления.

Недавно в одной из школ Южной Каролины произошла стрельба. В результате инцидента пострадали двое учащихся и одна преподавательница учебного заведения.