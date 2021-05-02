Диетолог Мойсенко дала советы по безвредному выходу из поста

Москва, 2 мая. Соблюдающие пост ограничивали себя в продуктах животного происхождения. Как безопасно вернуться к привычному режиму питания, рассказала диетолог Римма Мойсенко.

При выходе из поста важно помнить, что организм не сможет быстро перестроиться. Возвращаться к белковой пищи нужно постепенно. Диетолог советует тщательно пережевывать еду для правильного усвоения и не запивать ее водой, передает радио Sputnik.

Возвращаясь к мясным блюдам, следует дополнять их овощами. И их количество должно преобладать. В первые дни перехода из поста рекомендуется отказаться от жирной, копченой и жареной пищи.

«Нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка», — предупредила диетолог.

Тем, кто выдержал пост, не следует есть много яиц на Пасху. За день их можно съесть максимум две штуки. Желающим отведать кулич и другую выпечку, рекомендуется выбрать вчерашнюю, а не свежую. А от спиртных напитков желательно отказаться совсем.