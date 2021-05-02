Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети

Москва, 2 мая. Американец по имени Тим совершил короткую поездку на российскую дачу и показал, как граждане РФ проводят выходные. Материал вышел на страницах Russia Beyong.

Тим поехал на неназванную русскую дачу, где встретился с физическим трудом и множеством комаров. Бедному американцу пришлось колоть дрова, стричь траву на участке, набирать воду из колодца, который расположен далеко от домика. Но при этом были приятные моменты. Так, Тим успел порыбачить, попил чай из настоящего самовара и отведал шашлыков. Все свои приключения американец фиксировал на видео.

Россияне посмотрели ролик и признались, что смеялись до слез. По их словам, Тим показал самый «лайтовый» вариант отдыха. Чаще всего происходит не так: россиян с детства «загоняют» на дачу, учат садить картофель, выращивать огурцы, помидоры, собирать малину и другие ягоды. Комментаторы также рассказали, что дача для русских — это не про отдых. Это про борьбу и выживание.

«Ты должен в детстве и юности обязательно побыть рабом на даче, иначе не поймешь жизни», — прокомментировал пользователь Сети.

Американцы тоже посмотрели видео, после которого начали признаваться в любви к России. Они назвали дачный отдых «клевым» и «активным».

Сейчас для граждан РФ наступили длинные выходные, что многие принимают как призыв к дачным заботам. Праздниками в России считаются 1 Мая и 9 Мая.