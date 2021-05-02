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Диетолог Шмелева рассказала о неочевидном свойстве ягод при похудении

Общество
Диетолог Шмелева рассказала о неочевидном свойстве ягод при похудении
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым

Москва, 2 мая. Неконтролируемое поедание плодовых ягод может послужить причиной набора лишнего веса. Об этом предупредила врач-диетолог, специалист по ЛФК Ольга Шмелева.

Из-за ягод можно поправиться в том случае, если количество потребляемых калорий меньше расходуемого. Рассказала Ольга Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист подчеркнула, что фрукты — это источник витаминов и минералов. Поэтому если лишний вес отсутствует можно смело не ограничивать себя в их употреблении.

Также Шмелева рассказала, что существуют и такие продукты, при которых набрать лишний вес невозможно. К таким можно отнести зелень, огурцы и томаты.

Ранее диетологи рассказали в чем разница между оливками и маслинами. По словам специалистов, несмотря на то, что обе ягоды являются плодами одного и того же дерева, они отличаются по калорийности.

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