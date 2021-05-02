МВД внедрит приложение «Антимошенник» для противодействия преступности

Москва, 2 мая. Мобильный сервис «Антимошенник» для приложения МВД будет предупреждать граждан о попытках аферистов обмануть. Его разработают к 25 декабря 2021 года, сообщили в ведомстве.

На создание проекта будет затрачено почти 45 миллионов. Подобный контракт с разработчиком был подписан еще в конце марта этого года. Дополнительно в приложении выйдет "Белый список", который будет игнорировать блокировку приложением входящего вызова, SMS и MMS.

«Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — поделились в пресс-центре МВД в диалоге с ТАСС.

Московская прокуратура также недавно предупреждала, что участились случаи кибермошенничества. В ведомстве призвали граждан не доверять новым видам афер с использованием фейковых порталов банков.