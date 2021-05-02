Жительница Колорадо стала жертвой нападения медведя

Вашингтон, 2 мая. Медведь набросился на американку в штате Колорадо, когда та выгуливала своих собак. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Местный департамент парков и дикой природы сообщил, что в службу спасения обратился мужчина, который утверждал, что его подруга отправилась выгуливать домашних питомцев, однако домой так и не вернулась. Сотрудники ведомства обнаружили место происшествия и с помощью собак вышли на след хищника, сообщается на сайте Департамента парков и дикой природы Колорадо (CPW).

В итоге неподалеку была обнаружена медведица с двумя детенышами. Специалисты приняли решение усыпить их. Вскрытие медведя должно окончательно подтвердить предварительную версию гибели женщины.

Недавно на Сахалине местные жители всерьез обеспокоились за безопасность своих детей. Камеры видеонаблюдения на территории одной из школ села Шебунино зафиксировали медведя вблизи ворот учебного учреждения.