Четверо детей отравились сладостями с каннабисом в Великобритании

Лондон, 2 мая. Трое мальчиков и девочка были госпитализированы с острым отравлением после употребления желейных конфет, содержащих каннабис.

Инцидент произошел в британском графстве Суррей. Подобный случай с детьми уже был зафиксирован несколько недель назад. Издание Daily Mail отмечает, что каннабис не может привести к летальному исходу, но могут проявиться тяжелые последствия.

Местные правоохранительные органы предположили, что отравление могло произойти из-за других компонентов сладости. Полиция предупредила родителей об опасности таких конфет.

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