Британские врачи перечислили помогающие при частых мигренях продукты

Лондон, 2 мая. Частые мигрени могут быть вызваны проблемами со спиной или чрезмерным употреблением сладкого. Какие продукты могут помочь справиться с недугом, ответили британские медики.

Мигрень вызвана химическими изменениями в нервных клетках мозга. Спровоцировать это неприятное ощущение могут долгое сидение перед экраном компьютера. Эксперты советуют делать перерыв и немного двигаться, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на The Mirror.

«Мигрени часто сопровождаются пищеварительными симптомами, существует четкая связь между головной болью и расстройствами желудка», — отметили врачи.

Специалисты советуют добавить в рацион продукты, насыщенные Омега-3. Это вещество есть в рыбе, фруктах, овощах, куркуме и имбире. Любителям сладкого рекомендуется ограничить его потребление. Вместо этого предлагают съесть грушу, курагу, виноград, финики, киви или сливы.

Игнорировать частые приступы головной боли может быть опасно. И одного приема обезболивающего может быть недостаточно. Если мигрень мучает часто, а таблетки уже не так эффективны, следует обратиться за консультацией к неврологу.