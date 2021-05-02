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Приморец сознался в удушении 15-летнего подростка цепью

Происшествия
Приморец сознался в удушении 15-летнего подростка цепью
pixabay.com/PD

Большой Камень, 2 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в Приморском крае. Тело подростка обнаружили с признаками насильственной смерти в бессточном водоеме.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний житель Большого Камня. Он уже сознался в преступлении, объяснив, что мотивом для расправы послужили давние разногласия в отношениях с подростком. По его словам, он связал мальчика, после чего задушил ребенка цепью.

«В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия..., решается вопрос об избрании в отношении (него. — Прим. ФАН)... меры пресечения», — говорится в заявлении СУ СК России по Приморскому краю.

Ранее стражи правопорядка задержали жительницу Приморья после того, как она убила супруга и двоих детей. После расправы женщина пыталась спрятать тела родственников. Подтолкнуть к преступлению ее могла ссора с мужем. Известно, что финансовых проблем семья не испытывала.

уголовное дело следствие убийство подростка
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