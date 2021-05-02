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Пушков сравнил с произволом «правила мирового порядка» США

Политика
Пушков сравнил с произволом «правила мирового порядка» США
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 2 мая. Заявления Запада о поддержании мирового порядка основываются исключительно на правилах США. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление ответственного сотрудника Бюро по делам международных организаций Госдепа Эрики Баркс-Рагглс. Она заявила, что США пытаются сохранить мир с помощью поддержания мирового порядка, однако сталкиваются с препятствиями со стороны России и Китая.

Российский сенатор считает, что правила и порядок, о которых ведет речь Госдеп США, являются идеологическим подлогом. Последний, по словам Пушкова, никак не связан с уставом ООН и международным правом.

«На деле «мировой порядок, основанный на правилах» — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

В качестве примера Пушков припомнил США несколько конфликтов, которые спровоцировали возникновение этого «мирового порядка». Среди них он отметил государственный переворот на Украине, войны в Афганистане и Вьетнаме.

Пушков ранее прокомментировал заявление США о стремлении улучшить диалог с Россией. Сенатор с иронией напомнил американским властям о методах, которые они используют для «понижения» градуса напряженности в отношениях с Москвой.

сша китай пушков
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