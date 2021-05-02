На свободу с чистой совестью: более 70 тыс. заключенных США покинут тюрьмы досрочно

Сакраменто, 2 мая. В Калифорнии находятся десятки тыс. заключенных. Возможность покинуть тюрьму раньше срока будут иметь 76 тыс. преступников, так как для отбывания наказания заканчиваются места.

«Внеочередное» право на свободу получат почти 20 тыс. заключенных, которые отбывают пожизненное наказание с возможностью условно-досрочного освобождения. Более 63 тыс. заключенных, осужденные за насильственные преступления, смогут «скосить» срок за «хорошее поведение», передает Fox News.

Новые правила вступили в силу накануне, однако для того, чтобы хоть один из осужденных вышел на свободу, должны пройти месяцы. По словам чиновников исправительных учреждений, цель таких мер состоит в том, чтобы «вознаградить» заключенных за то, что они «встали на путь исправления».

«Цель состоит в том, чтобы повысить стимулы для заключенных, практиковать хорошее поведение и следовать правилам во время отбывания наказания, а также участвовать в реабилитационных и образовательных программах, которые приведут к более безопасным тюрьмам», — говорится в заявлении пресс-секретаря департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR) Даны Симас.

Кроме того, по словам Симаса, эти изменения поспособствуют скорейшему возвращению заключенных домой. Большинство критиков этой инициативы уверены, что массовый выход преступников на волю поставит под угрозу мир и безопасность. Например, сенатор Республиканского штата Джим Нильсен, который когда-то возглавлял государственную комиссию по условно-досрочному освобождению, раскритиковал это решение. По его словам, это делается не по воли народа, а ради выгоды властей штата. Последние же подвергают общественность большому риску, ставят их под удар и заставляют бояться жить в собственной стране.

Истинная причина резкого «улучшения поведения» заключенных скрывается в том, что Калифорния является чуть ли не мировым лидером по количеству заключенных. В 2006 году преступников начали размещать в спортивных залах и комнатах отдыха, так как тюрьмы были переполнены. В 2011 году вышло требование федеральных судей о том, чтобы и вовсе сократить количество осужденных. Позже были снижены наказания за правонарушения, одобрены разрешения на досрочное освобождение.

Американские тюрьмы покидают буквально десятки тысяч человек. Многие демократы призывают и дальше следовать этой тенденции, освобождать заключенных, сокращать сроки наказания и «прощать» преступников за тяжкие преступления на фоне собственного бессилия.

Разгул преступности в США подогревается действиями полицейских, которые вместо защиты «нападают» на население страны. Так, до сих пор ряд штатов охвачены массовыми протестами на почве расовой несправедливости и полицейского насилия. При этом беспорядки сопровождаются агрессивными действиями как со стороны мятежников, так и со стороны правоохранителей.