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Экс-подводник ВМС США вспомнил о трагедии «Курска» в связи с гибелью «Нанггалы 402»

Происшествия
Экс-подводник ВМС США вспомнил о трагедии «Курска» в связи с гибелью «Нанггалы 402»
facebook.com  /  marinenationale.officiel

Вашингтон, 2 мая. «Нанггала 402» могла затонуть по тем же причинам, что и подлодка «Курск». Об этом написал бывший американский подводник в журнале American Thinker.

Автор сообщает, что потерпевшая крушение индонезийская подводная лодка была образца 1977 года, купленная у Германии. Такие боевые машины часто испытывают проблемы в работе силовых установок. Это может привести к короткому замыканию батарей, пожарам и взрывам.

Журналист подчеркнул, что пока не выяснены все обстоятельства трагедии, нельзя точно назвать причину. Однако имеющийся опыт подводника позволяет автору сделать предварительный вывод, что на борту подводного крейсера произошло замыкание, которое привело к катастрофе.

«Подобно «Курску», «Нанггала» проводила учебные пуски торпед, а поэтому более вероятна поломка оружейных систем», — предположил эксперт.

Атомная подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. По данным Генпрокуратуры, причиной гибели подлодки стал стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива.

Ранее начальник военно-морского училища для высшего командного состава ВМС Индонезии контр-адмирал Иван Иснурванто озвучил предварительную версию гибели подлодки «Нанггала 402». Как сообщил военачальник, подводная лодка могла погибнуть от сильной подводной волны.

подлодка вмс индонезии нанггала 402
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