Стикеры и аудиосистемы могут защитить квартиры от взломщиков

Москва, 2 мая. Многие жители России планируют поездки в майские праздники. Однако их длительное отсутствие в квартире может привлечь непрошенных гостей.

Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов дал несколько советов, как обезопасить дом от проникновения воров. Самым простым и надежным способом, по его мнению, является установка защитных систем. Последние позволяют вызвать охранников в случае попытки взломать дверь. Однако такой способ не всем по карману, передает радио Sputnik.

Для отпугивания воров можно использовать стикер с названием какой-нибудь охранной фирмы. Воры, видя такую наклейку, обычно не рискуют проникать в чужое жилище. Для другого способа потребуются аудиосистемы, которые реагируют на движение и издают звуки.

«Сейчас техники стало настолько много разной, что есть объемные датчики, которые при любом движении снаружи будут издавать звуки. Например, это может быть имитация лая собаки», — пояснил эксперт.

Некоторые россияне предпочитают проводить майские праздники за городом, арендуя дома и дачи для этих целей. Адвокат Иван Кузнецов рассказал, как не стать жертвой мошенников при попытке снять загородную недвижимость.