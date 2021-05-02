Опрос показал уровень страха москвичей и петербуржцев перед вспышкой COVID-19

Москва, 2 мая. Жители российской столицы в несколько раз сильнее переживают из-за возможной третьей волны коронавируса, чем петербуржцы. Об этом свидетельствуют итоги опроса сервиса SuperJob.

Результаты исследования, которые есть в распоряжении РБК, говорят, что новой вспышки инфекции боятся почти половина москвичей. Свои опасения в рамках опроса высказали 45% респондентов. Среди жителей Северной столицы таких людей оказалось не больше 36%. Участие в проекте с 27 по 29 апреля приняли две тысячи человек.

Ранее стало известно о сокращении смертности от COVID-19 на треть за последний месяц в Санкт-Петербурге. Только в марте число летальных случаев превысило 1,3 тысячи. В апреле показатель упал до менее 900 эпизодов, следует из отчета Межведомственного совета по противодействию коронавирусу.