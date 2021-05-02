Преемники могут получить несколько выплат вместе с наследством

Москва, 2 мая. Наследники могут получить дополнительные выплаты в случае смерти близкого человека. Такое право действует для определенной категории граждан.

Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.

Сумма выплаты будет определяться по числу пенсионных баллов, накопленных умершим в системе обязательного пенсионного страхования. Кроме того, наследники могут получить средства, накопленные умершим на специальной части лицевого счета в Пенсионном фонде.

В систему финансирования накопительной пенсии могут быть включены лица 1967 года рождения и моложе, а при некоторых условиях — мужчины 1952 и женщины 1957 года рождения и моложе. Их наследники могут получить накопления, если они не были распределены при жизни. Помимо этого, при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании, нетрудоспособные приемники получают право на единовременную и ежемесячные страховые выплаты.

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