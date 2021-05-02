Медведев поздравил россиян с Пасхой фотографией куличей и яиц

Москва, 2 мая. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к соотечественникам по случаю праздника Пасхи. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Медведев разместил на странице серию из двух фотографий. На первой изображена церковь на фоне сосен, а на второй запечатлены куличи и пасхальные яйца.

«Христос Воскресе!» — говорится в подписи к публикации.

Президент России Владимир Путин ранее приехал в московский храм Христа Спасителя, где проходит пасхальное богослужение. Вместе с главой государства службу посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Два года назад Путин посещал храм Христа Спасителя вместе с Медведевым, который на то время занимал должность премьер-министра. В прошлом году президент не смог попасть на пасхальное богослужение из-за угрозы распространения COVID-19.