Камала Харрис займет пост главы Национального космического совета США

Вашингтон, 2 мая. Функционал главы Национального космического совета Соединенных Штатов возьмет на себя американский вице-президент Камала Харрис.

Харрис отметила, что для нее большая часть быть руководителем Национального космического совета. Об этом политик сообщила в своем Twitter.

По мнению нового главы Агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона, кандидатура Харрис является идеальной для данного поста. Он добавил, что вице-президент займется координацией усилий США, чтобы страна и дальше продолжала лидировать в космическом пространстве.

Ранее NASA приняло решение приостановить действие контракта с компанией SpaceX по созданию лунного модуля. Причиной этому послужили протесты от Blue Origin и Dynetics.