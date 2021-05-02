Мэр Москвы Собянин на Пасху пожелал россиянам радости и благополучия

Москва, 2 мая. Столичный мэр Сергей Собянин в своем поздравлении по случаю Пасхи пожелал россиянам быть радостными и благополучными.

Поздравление мэр Москвы опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Градоначальник отметил, что в этот праздник жители России наполняются светлыми чувствами и укрепляют свою веру в жизнь. Собянин подчеркнул, что Пасха придает россиянам сил и является напоминанием того, насколько важно сохранять любовь к жизни, пишет RT.

Ранее Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником Пасхи. В своей речи он пожелал россиянам пасхальной радости и счастья.