Корабль компании SpaceX завершил отстыковку от МКС

Вашингтон, 2 мая. Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается обратно на Землю.

NASA ведет трансляцию передвижения космического корабля. Экипаж Crew Dragon состоит из трех американских и одного японского астронавтов. Спустя шесть месяцев пребывания на борту МКС они вернутся домой. Отделение от станции аппарата с четырьмя астронавтами на борту произошло в автономном режиме в 20:35 по времени Восточного побережья США.

Недавно фрагмент рухнувшей тяжелой ракеты Falcon 9 был найден на территорию одной из ферм в штате Вашингтон. Компания Илона Маска SpaceX забрала деталь корабля.