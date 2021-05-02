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Корабль компании SpaceX завершил отстыковку от МКС

  /   Обновлено: 02 мая 2021 04:03
Наука
Корабль компании SpaceX завершил отстыковку от МКС
twitter.com  /  SpaceX

Вашингтон, 2 мая. Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается обратно на Землю.

NASA ведет трансляцию передвижения космического корабля. Экипаж Crew Dragon состоит из трех американских и одного японского астронавтов. Спустя шесть месяцев пребывания на борту МКС они вернутся домой. Отделение от станции аппарата с четырьмя астронавтами на борту произошло в автономном режиме в 20:35 по времени Восточного побережья США.

Недавно фрагмент рухнувшей тяжелой ракеты Falcon 9 был найден на территорию одной из ферм в штате Вашингтон. Компания Илона Маска SpaceX забрала деталь корабля.

мкс space x crew dragon
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