Врач Давыдов дал советы по выбору одежды для пикника

Москва, 2 мая. Погода на майских праздниках может быть непредсказуемой. Какую одежду стоит подобрать, чтобы выбраться на природу, рассказал врач Петр Давыдов.

Ограничиваться одним комплектом одежды не стоит. В первые дни мая погода может быть как ветреной и дождливой, так и солнечной. Поэтому предметы гардероба нужно подобрать на все возможные случаи, отметил Давыдов в беседе с РИА Новости.

Место для пикника должно быть не сильно продуваемым. В противном случае человек может переохладиться. Специалист посоветовал не находиться долго у водоема при неустойчивой температуре. Располагаться под линиями электропередач тоже не рекомендуется.

«В мае начинаются грозы, и во время грозы есть определенные правила, которые следует соблюдать: не располагаться вблизи высоких металлических объектов [...], под намокающими объектами. Нужно располагаться в укрытиях, оснащенных системой громоотводов», — посоветовал Давыдов.

Во время отдыха на природе можно получить травму. И зачастую люди не пытаются помочь пострадавшему из-за незнания правил оказания первой помощи или нежелания брать ответственность. Врач Давыдов советует брать с собой аптечку.