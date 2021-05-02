Стали известны подробности стыковки нового российского модуля к МКС

Москва, 2 мая. Новый российский модуль «Наука» будет пристыкован к МКС с помощью специального адаптера. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

За подготовку МКС к стыковке и приему последнего российского модуля будет ответственен корабль «Прогресс МС-17». Запуск летательного аппарата намечен на конец июня 2021 года.

Отмечается, что модуль «Наука», который прилетит на МКС в июле, будет оснащен адаптером на стыковочном узле. Это устройство позволяет причаливать к модулю пилотируемым кораблям. Об этом рассказал источник в интервью РИА Новости.

«Адаптер будет мешать стыковке к «Науке» модуля «Причал», поэтому «Прогресс МС-17» должен будет увезти его с собой при расстыковке от станции», - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что российские космонавты Петр Дубов и Олег Новицкий осуществят выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) через месяц, 2 июня. Россиянам предстоит подготовить стыковочный отсек для приема многофункционального модуля «Наука».