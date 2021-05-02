Тела женщины и собаки нашли вблизи моторной лодки в реке Северная Двина

Боброво, 2 мая. Моторная лодка «Обь» перевернулась в акватории Северной Двины в Архангельской области. В момент инцидента на борту, по предварительным данным, находились четыре человека и собака.

Первыми происшествие заметили очевидцы, которые находились на острове Кехотский. Они сообщили о случившемся в экстренные службы. Вскоре местные жители отправились к месту ЧП. Там они обнаружили тела женщины и собаки без видимых признаков жизни. Поиски остальных продолжатся утром.

«На Северной Двине перевернулась лодка, предполагается гибель четырех человек. Сообщение о происшествии на воде поступило... 1 мая около 18 часов», — говорится в заявлении региональной диспетчерской службы 112.

Ранее восемь рыбаков попали в шторм в Мурманской области. Двоим из них удалось выжить, еще трое человек стали жертвами. Поиски остальных продолжаются.