Первые сто дней президентства Байдена сделали миллиардеров США еще богаче

Вашингтон, 2 мая. Капиталы самых богатых людей в Соединенных Штатах выросли на 195 млрд долларов за первые сто дней правления президента США Джо Байдена.

Согласно данным издания Bloomberg, богатейшие люди в Соединенных Штатах увеличили свое состояние вопреки призывам платить больше налогов в период ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Растущее благосостояние у миллиардеров вызвано возрастанием акций на фондовом рынке, который не прекращается с момента инаугурации Джо Байдена.

По словам профессора социологии Лондонской школы экономики Майка Сэвиджа, действия Байдена по восстановлению экономических показателей могут привести к тому, что все деньги достанутся только миллиардерам. Сто главных американских олигархов заработали еще 267 миллиардов долларов между выборами в 2020 году и вступлением в должность нового главы Белого дома.

Ранее Байден отменил проекты по строительству стены на государственной границе США и Мексики. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.