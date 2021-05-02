«Холодная война — 2»: в Киеве заявили о падении железного занавеса между РФ и США

Киев, 2 мая. Впервые со времен СССР отношения России и США упали так низко, как сейчас. Новый виток эскалации говорит о падении железного занавеса и начале новой холодной войны.

Такое мнение высказал украинский политолог Андрей Головачев в ответ на решение Вашингтона сократить штат посольства и консульства на 75%, а также прекратить выдачу виз гражданам РФ с 12 мая. Специалист назвал действия американских властей, в частности рекомендации соотечественникам покинуть Россию до 15 июня, свидетельством начала холодной войны.

«Фактически это означает прекращение дипломатических отношений: послов нет, визы не выдаются», — отметил политолог в своей колонке для издания «Главред».

В противостоянии глава российского государства Владимир Путин существенно превосходит президента США Джозефа Байдена. К такому выводу пришли турецкие журналисты на основе послания политика к Федеральному собранию. В ходе обращения он дал четко понять, что Москва не падет под давлением Вашингтона.