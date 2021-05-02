Врач Кусайко назвала условия бесплатной прививки от клещевого энцефалита

Москва, 2 мая. Бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита могут объявить в условиях возникновения угрозы распространения этого заболевания.

Решение о бесплатных прививках могут принять, если в отдельных регионах будут выявлены очаги заболевания клещевым энцефалитом. Об этом «Парламентской газете» рассказала заслуженный врач РФ, заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

В этом году вакцинацию еще не объявляли, так как нет такой необходимости. Несмотря на это. некоторые категории граждан все равно могут сделать бесплатную прививку.

К этой группе относятся дети в возрасте до 15 месяцев, а также дети, которых не привили раньше из-за отказа родителей или из-за длительного медицинского отвода. Также прививка предусмотрена для россиян, работающих в местах обитания клещей, например, лесники, пожарные или строители.

С 1 апреля более 130 жителей Петербурга и 145 — Ленобласти обратились к медикам после укуса клещей. Пик активности клещей в основном приходится на период с середины мая до середины июня.