Категорию граждан с правом на получение сразу двух пенсий назвали в Совфеде

Москва, 2 мая. Россияне с ограниченной жизнедеятельностью по состоянию здоровья, которые участвовали в Великой Отечественной войне, имеют право одновременно получать сразу две пенсии.

Внимание на это обратила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова. Она в беседе с «Парламентской газетой» добавила, что в ряде случаев на две выплаты могут рассчитывать бывшие сотрудники силовых структур. Возможность предоставляется при достижении 21 пенсионного бала и наработке стажа — в текущем году он составил 12 лет.

«Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой», — отметила политик.

Многим россиянам в мае досрочно выплатят пенсию по старости. Изменения в графике связаны с продлением майских праздников. Кому придут выплаты раньше, ранее рассказали в Пенсионном фонде РФ.