Керлингистки из России одержали победу над Италией в матче ЧМ

Калгари, 2 мая. Женская сборная России по керлингу переиграла итальянскую команду в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 8:5. Матч состоялся в канадском городе Калгари.

За Россию выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, пишет RT. В первом матче россиянки обыграли немецкую сборную, во втором оказались сильнее Южной Кореи.

Предварительный этап чемпионата мира по керлингу проходит в Канаде. В ЧМ принимает участие 14 команд, которые разыграют между собой путевки на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сборная России по хоккею провела свой второй матч против Швейцарии на Еврочеллендже. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев турнира.