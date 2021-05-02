Ушла из жизни оскароносная актриса Олимпия Дукакис

Нью-Йорк, 2 мая. Актриса, обладательница премии «Оскар» Олимпия Дукакис умерла на 90-м году жизни в Нью-Йорке. Печальную весть сообщил ее брат Аполло Дукакис в соцсети.

Свою карьеру в большом кино Дукакис начала в 1960-х годах. За картину «Во власти луны» она получила «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Звездную роль она исполнила, когда ей было 56 лет. Суммарно в копилке актрисы более 60 перевоплощений в кино и порядка 50 — в телесериалах.

«После многих месяцев проблем со здоровьем она упокоилась с миром и теперь находится со своим [мужем] Луисом», — написал брат Дукакис в своем профиле в Facebook.

Недавно также стало известно о смерти актрисы и звезды «Мухтара» Беллы Шпинер. Она скончалась в возрасте 45-ти лет из-за онкологического заболевания.