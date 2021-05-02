Врачи назвали пять опасных последствий COVID-19

Москва, 2 мая. Последствия COVID-19 индивидуальны для каждого пациента. Однако некоторые из них встречаются у каждого десятого переболевшего инфекцией.

Всего выделяют пять основных последствий перенесенного коронавируса. В качестве первого из них называют кардиомиопатию. Она характеризуется первичным поражением сердца, развивающимся на фоне влияния инфекции на сосудистую систему. Некоторые пациенты сталкиваются с нарушениями сердечного ритма и миокардитами, пояснил кардиолог Мехман Мамедов.

Вторым по частоте последствием являются болезни почек. Поражение органа может произойти на безвозвратной основе, передает газета «Известия» со ссылкой на ученых Йельского университета.

Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с нарушениями в работе органов зрения. Речь идет о развитии конъюнктивитов, воспалений, тромбозов сосудов глаз и изменениях на сетчатке, отметил член Российского общества офтальмологов Ники Тахчиди.

Одним из самых распространенных нарушений после COVID-19 является потеря обоняния. Обычно оно возвращается через несколько недель или месяцев. Многие пациенты жалуются на расстройства кишечника, среди которых колиты, диареи и развитие патогенной флоры. Медики связывают это не только с инфекцией, но и с употреблением противовирусных препаратов.

Ускорить процесс восстановления обоняния после COVID-19 можно с помощью специальных тренировок. Для этого достаточно вдыхать резкие ароматы на протяжении нескольких раз в день.