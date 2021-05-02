Самое большое Знамя Победы пролетит в небе над Белгородом 9 мая

Белгород, 2 мая. Ширина знамени составит девять метров, а длина — 20,63 метра. Его размер почти в 11 раз больше оригинального Знамени Победы.

Жители Белгорода уже становились свидетелями полета огромной государственной реликвии в прошлом году. Самое большое по размеру Знамя Победы из буксируемых в воздухе прикрепят к флагманскому гербовому аэростату.

Взлет знамени будет проходить в Белгородской области. Жители областной столицы смогут насладиться зрелищным событием с шести до семи часов вечера.

Минобороны РФ ранее представило график торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в городах России. Парады с участием военной техники пройдут на территории 28 регионов.