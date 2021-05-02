Власти Белгородской области планируют создать десять агропарков в 2021 году

Белгород, 2 мая. Новые туристические агропарки планируют сделать в 2021 году в Белгородской области. Они раскинутся на 30 гектарах земли, рассказал врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

Всего должно появиться десять агропарков. Они могут представлять собой лабиринты в кукурузе, бассейны из сена или другие арт-объекты, выполненные из природных материалов. Их наполнение может изменяться в зависимости от времени года. Где конкретно их планируют создать, пока не сообщается. Власти региона планируют организовать конкурс на лучшее пространство и подвести итоги уже к сентябрю.

«Мы знаем, что есть большая потребность в уличных, красочных площадках для проведения семейных фотосессий. Агропарки как нельзя кстати подходят для этих целей», — отметила советник начальника регионального департамента строительства и транспорта по ландшафтной архитектуре и зеленому строительству Ирина Тарасова.

Крупные туристические локации появятся и в Крыму в ближайшее время. Их создадут на западном побережье, так как в этих местах слабо развита курортная инфраструктура. На эти цели выделили свыше 34 миллиардов рублей.