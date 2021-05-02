Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 03:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:25
Общество
Москвичей ждет «эксклюзивная» погода в начале следующей недели
03:13
Политика
«Холодная война — 2»: в Киеве заявили о падении железного занавеса между РФ и США
03:01
Общество
Врач Кусайко назвала условия бесплатной прививки от клещевого энцефалита
02:56
Общество
Категорию граждан с правом на получение сразу двух пенсий назвали в Совфеде
02:52
Спорт
Керлингистки из России одержали победу над Италией в матче ЧМ
02:50
Общество
Ушла из жизни оскароносная актриса Олимпия Дукакис
02:46
Общество
Врачи назвали пять опасных последствий COVID-19
02:42
Спорт
Сборная России забросила в ворота Чехии 11 шайб в матче ЮЧМ-2021
02:41
Общество
Самое большое Знамя Победы пролетит в небе над Белгородом 9 мая
02:25
Общество
Власти Белгородской области планируют создать десять агропарков в 2021 году
02:20
Происшествия
Десятки художников задержаны в Томске за покраску губ бюсту Пушкина
02:20
Политика
«Этого парня звали Усама бен Ладен»: Байден был против ликвидации главы «Аль-Каиды»
02:17
Политика
Польский депутат назвал инцидент с флагом РФ на шашечном турнире «глупостью»
02:12
Технологии
Пользователям Android рассказали о секретной игре на смартфоне
02:11
Происшествия
Памятник деревянной архитектуры загорелся в центре Архангельска
02:10
Общество
Госдума рассмотрит вопрос введения стипендий для кадетов и суворовцев
02:00
Шоу-бизнес
Психолог Абравитова рассказала, как сказкотерапия могла помочь Анджелине Джоли
01:48
Общество
Газировка и пропуск завтрака могут навредить здоровью желудка
01:33
Общество
Вячеслав Володин пожелал россиянам пасхальной радости и счастья
01:21
Общество
Смертность от COVID-19 в Петербурге сократилась на треть
Все новости

Десятки художников задержаны в Томске за покраску губ бюсту Пушкина

Происшествия
Десятки художников задержаны в Томске за покраску губ бюсту Пушкина
pixabay.com  /  дмитрий дмитрий

Томск, 2 мая. Полицейские взяли под стражу около 20 членов сквот-объединения «Котельная» из-за осквернения городского памятника Александру Пушкину.

Задержанных подозревают в нанесении красной краски на губы бюста поэта. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов доставили художников в отдел полиции по Советскому району. Поводом для этого стала порча имущества города.

В отделе участники объединения стали давать показания. Вскоре стражи правопорядка начали отпускать задержанных. Протоколы против них составлять не стали, сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту надругательства неизвестными над памятником красноармейцам в чешском городе Брно. Злоумышленники краской исписали постамент.

вандализм полиция томск пушкин
Комментировать
Самое популярное
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 153946 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 92116 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 42222 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 34174 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 27199 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Все новости / Происшествия / Десятки художников задержаны в Томске за покраску губ бюсту Пушкина
Рейтинг@Mail.ru