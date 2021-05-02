Десятки художников задержаны в Томске за покраску губ бюсту Пушкина

Томск, 2 мая. Полицейские взяли под стражу около 20 членов сквот-объединения «Котельная» из-за осквернения городского памятника Александру Пушкину.

Задержанных подозревают в нанесении красной краски на губы бюста поэта. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов доставили художников в отдел полиции по Советскому району. Поводом для этого стала порча имущества города.

В отделе участники объединения стали давать показания. Вскоре стражи правопорядка начали отпускать задержанных. Протоколы против них составлять не стали, сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту надругательства неизвестными над памятником красноармейцам в чешском городе Брно. Злоумышленники краской исписали постамент.