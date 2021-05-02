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«Этого парня звали Усама бен Ладен»: Байден был против ликвидации главы «Аль-Каиды»

Политика
«Этого парня звали Усама бен Ладен»: Байден был против ликвидации главы «Аль-Каиды»
wikipedia.org  /  Hamid Mir / Hamid Mir

Вашингтон, 2 мая. Глава «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Усама бен Ладен был ликвидирован отрядом морских котиков США SEAL 6 ровно десять лет назад, сообщает Fox News.

Действующий американский лидер Джо Байден, который в 2011 году находился в кресле вице-президента, выступал против такого шага. Политик заявлял президенту Бараку Обаме, что следует подождать дополнительных данных разведки о точном местонахождении террориста. Несмотря на советы своего подчиненного, тогдашний лидер государства решил поступить по-своему и не ошибся. В тот день весь мир облетела новость о смерти того, кого ненавидела вся Америка.

Однако сейчас Байден заявляет, что он не советовал президенту прекращать преследование бен Ладена. Несмотря на это, сам Барак Обама в своих мемуарах «Земля обетованная» писал, что вице-президент выражал недовольство и недоверие ситуации по ликвидации главного террориста в мире.

«Джо выступал против рейда, утверждая, что, учитывая огромные последствия неудачи, я должен отложить любое решение до тех пор, пока разведывательное сообщество не будет более уверено в том, что бен Ладен находится в комплексе», — передает Fox News слова Обамы.

Американские военнослужащие охотились за «вдохновителем 9/11» на протяжении многих лет. Группа SEAL 6 смогла уничтожить бен Ладена 2 мая 2011 года в ходе спецоперации «Копье Нептуна». Основатель «Аль-Каиды» был убит на территории Пакистана в возрасте 54 лет.

Недавно Байден также заявлял, что планирует вывести войска США из Афганистана до 11 сентября этого года. Предыдущая администрация Белого дома крайним сроком вывода военного контингента объявляла 1 мая.

1 Организация запрещена на территории РФ.

обама байден аль-каида бен ладен
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