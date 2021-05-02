Польский депутат назвал инцидент с флагом РФ на шашечном турнире «глупостью»

Варшава, 2 мая. Спортсменка из Польши Наталья Садовская поступила достойно, убрав флаг своей страны в знак солидарности с соперницей из России Тамарой Тансыккужиной, заявил польский депутат.

На турнире по шашкам в Польше один из организаторов подошел к столу, где играли спортсменки, и убрал всю российскую символику. Это решение было принято в связи с распоряжением Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Польский депутат от партии «Конфедерация» Януш Корвин-Миккеназвал охарактеризовал ситуацию. По его мнению, Федерация шашек слепо выполняет требования Международного олимпийского комитета и поступает в этом случае непрофессионально.

«Полная глупость», — прокомментировал Януш Корвин-Микке произошедшее на турнире по шахматам в беседе с ТАСС.

Парламентарий заявил, что лично переговорил с российской спортсменкой после случившегося. Он не стал приносить извинения, так как, по его мнению, не несет ответственность за действия польского правительства. Януш Корвин-Микке выразил ей свою симпатию и пожелал удачи.

Инцидент не остался незамеченным. Личные извинения спортсменке за поведение организаторов турнира принесли поляки, пользователи Сети и президент польской Федерации шашек Дамиан Решка. Солидарность выразила и соперница Тансыккужиной. Садовская тоже убрала польский флаг со стола.