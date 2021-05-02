Пользователям Android рассказали о секретной игре на смартфоне

Москва, 2 мая. Смартфоны на базе ОС Android оснащены так называемыми «пасхалками», которые могут отличаться в зависимости от версии. Об этом рассказал PR-менеджер ГК «ХайТэк» Сергей Севрюков.

Сейчас «пасхалки» не пользуются большой популярностью, как это было 15–20 лет назад. Встретить их можно было не только в программных обеспечениях, но также в фильмах и на разных сайтах, передает «Прайм».

Каждая версия Android имеет свою «пасхалку». Одни из них представлены в виде примитивных игр, а другие представляют собой своеобразную интерактивную заставку. Такая игра вряд ли заставит пользователя «рубиться», однако с ее помощью можно удивить друзей, пояснил эксперт.

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