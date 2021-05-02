Памятник деревянной архитектуры загорелся в центре Архангельска

Архангельск, 2 мая. Очередное архитектурное наследие пало жертвой пожара в Архангельской области. Огонь охватил деревянное двухэтажное здание на проспекте Советских космонавтов.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 19:14 по местному времени. Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб присвоили пожару ранг 1-БИС. На помощь им были направлены дополнительные расчеты. Пламя распространилось по площади первого и второго этажей, а также кровле.

«В 20:15 пожар локализован, в 22:31 ликвидировано открытое горение. Распространения на соседние здания не допущено. Пострадавших нет», — говорится в заявлении на сайте ГУ МЧС России по региону.

Ранее огонь уничтожил более 20 построек в Кургане. В результате сгорели семь жилых домов, три нежилых и 13 надворных конструкций. Общая площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.