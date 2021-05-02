Госдума рассмотрит вопрос введения стипендий для кадетов и суворовцев

Москва, 2 мая. Право на получение регулярных стипендий могут получить кадеты, нахимовцы, суворовцы и учащихся военно-музыкального училища.

Подобный законопроект выдвинут правительством. Его планируется принять к рассмотрению на пленарных заседаниях в Госдуме в первом чтении. Мероприятия пройдут в весеннюю сессию.

На данный момент стипендии выплачиваются только ученикам определенных общеобразовательных организаций. Выплаты получают учащиеся, заведения которых находят в ведении Следственного комитета, СВР, ФСИН, ФСБ, ФСО, Минобороны, МВД, Росгвардии и МЧС России, передает «Парламентская газета».

Также комитет Госдумы по образованию и науке выступил с предложением поднять стипендии всем студентам. Новые выплаты могут стать равными прожиточному минимуму.