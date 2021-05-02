Газировка и пропуск завтрака могут навредить здоровью желудка

Пекин, 2 мая. Работу желудка можно испортить с помощью вредных привычек и неправильного питания. Как сохранить его здоровье, рассказал пользователь Sohu.

Для работы желудка вредно нерегулярное питание. Если пропускать прием пищи, то начнется выработка желудочной кислоты, и слизистая начнет переваривать саму себя. Длительный стресс тоже способен вызвать дисфункцию ЖКТ. Из-за чрезмерной секреции белковых ферментов может образоваться язва, передает Sohu.

Навредить могут слишком быстрое поглощение пищи, так как недостаточно пережеванная еда нагружает желудок. Из-за привычки пропускать завтрак могут возникнуть проблемы с ЖКТ в будущем. Людям с изжогой не рекомендуется пить молоко натощак, так как есть риск усугубить симптомы. Среди других запретов для желудка отмечены чрезмерное употребление газировки, слишком твердой и нечистой пищи, переедание во время ужина.

На Пасху традиционно накрывают стол с различными угощениями, в том числе куличи. Если съесть их слишком много, то человек может ощущать тяжесть в желудке. Диетолог Антонина Стародубова рекомендует ограничиться порцией в 150 грамм.