Вячеслав Володин пожелал россиянам пасхальной радости и счастья

Москва, 2 мая. Праздник Пасха укрепляет веру в бога и наполняет сердца людей верой и добром. Об этом в своем поздравлении рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Пасха пробуждает в человеке лучшие чувства и укрепляет его силу и веру в бога. Володин пожелал россиянам пасхальной радости, здоровья и счастья, пишет «Парламентская газета».

Светлое Христово Воскресение является одним из самых важных православных праздников. Он приурочен к Воскресению Иисуса Христа, на котором основаны библейские учения. Дата праздника исчисляется каждый год с помощью лунно-солнечного календаря.

Праздничные богослужения проходят в храме Христа спасителя. Пасхальный крестный ход возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемонию посетил президент России Владимир Путин.