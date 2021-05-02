Якунин раскрыл детали доставки Благодатного огня в условиях пандемии

Москва, 2 мая. Благодатный огонь был доставлен в Москву в условиях неопределенности из-за пандемии COVID-19, рассказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Лампаду доставили в столицу России из Иерусалимского храма Гроба Господня. Церемония схождения Благодатного огня прошла внутри церкви, при этом, делегация иностранных государств не могла там присутствовать из-за закрытых границ Израиля, сообщает РИА Новости.

В связи с этим огонь был передан представителям посольств от Иерусалимского патриарха. После чего дипломаты доставили Лампаду в аэропорт, где их уже ждали делегации. Такая схема работает еще с прошлого года.

«Я сказал коллегам: есть ощущение, что это не конец пандемии, но, если Бог даст, поедем и будем участвовать в церемонии в храме Гроба Господня. Но давайте исходить из двух вариантов», — заявил Якунин в ходе обсуждения передачи огня.

Первым сценарием как раз являлся повтор процесса 2020 года, а второй заключался в прибытии делегации непосредственно в Иерусалим. Якунин отметил, что израильский минздрав несколько раз менял условия передачи Лампады.

Благодатный огонь был доставлен в Москву 1 мая. Его привезли в аэропорт Внуково.