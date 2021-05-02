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Издание Variety рассказало рекордных выплатах руководству Disney и Netflix

Общество
Издание Variety рассказало рекордных выплатах руководству Disney и Netflix
pixabay.com

Вашингтон, 2 мая. Расследование, касающееся зарплат руководителей крупнейших медиакомпаний США во время пандемии COVID-19, опубликовало издание Variety.

Согласно данным собственного расследования, председатель совета директоров Disney Роберт Айгер за 2020 год получил компенсацию в размере 21 млн долларов. Примечательно, что Айгер считается самым высокооплачиваемым руководителем в сфере медиа бизнеса.

В свою очередь у руководителя и соучредителя стримингового сервиса Netflix Рида Хастингса компенсация составила около 43 миллионов долларов. С начала пандемии коронавирусной инфекции, когда весь мир оказался на самоизоляции и нуждался в развлекательном медиаконтенте, бизнес модель Netflix принесла компании миллионы прибыли. За весь период самоизоляции к сервису присоединились более 37 миллионов пользователей.

Недавно онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого сезона аниме-сериала Castlevania. Известно, что новые эпизоды станут доступны подписчикам 13 мая.

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