Первая праздничная пасхальная служба началась в Главном храме ВС РФ

, 2 мая. Пасхальная служба началась в Главном храме Вооруженных сил России. Службу возглавил епископ Бронницкий Савватий.

Церковная церемония, приуроченная празднику Пасхи проходит в храме Воскресения Христова, главной церкви российской армии, впервые. На службу собрались военнослужащие, исповедующие православие, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане.

Известно, что на торжественной службе присутствует высшее командование и руководство оборонного ведомства России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла и всех верующих с Пасхой. В своей речи политик также оценил вклад РПЦ в развитие страны.