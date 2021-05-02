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Мишустин поздравил патриарха Кирилла и верующих с Пасхой

Общество
Мишустин поздравил патриарха Кирилла и верующих с Пасхой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с поздравлением к патриарху Кириллу и верующим по случаю празднования Пасхи. Он оценил вклад РПЦ в развитие страны.

Православные христиане отмечают Пасху 2 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин пожелал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем верующим здоровья, счастья, мира и благополучия.

«Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа. Под вашим предстоятельством РПЦ ведет большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность. Особого уважения и благодарности заслуживает помощь, которую она оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в телеграмме Мишустина.

Премьер-министр подчеркнул, что плодотворное сотрудничество Русской православной церкви и государства служит на благо процветания России. Пасхальное богослужение началось в минувшую субботу вечером.

К пасхальному богослужению присоединился президент России Владимир Путин в храме Христа Спасителя. На службе присутствуют глава правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершает патриарх Кирилл.

патриарх Кирилл рпц мишустин
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