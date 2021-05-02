Почти 900 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки по всему миру

Женева, 2 мая. С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 150,98 миллиона человек. Только за минувшие сутки удалось выявить свыше 870 тысяч случаев заболевания.

С момента распространения вируса от осложнений, вызванных COVID-19, скончались более 3,17 миллиона пациентов, из которых почти 15 тысяч за прошедшие 24 часа. Подавляющее большинство новых эпизодов инфицирования зафиксированы в Юго-Восточной Азии, в частности Индии.

На второй строчке по числу заболевших расположились Северная и Южная Америка. Завершает тройку антилидеров Европа. Об этом свидетельствует отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает находиться на стабильном уровне. Однако в городе наблюдается незначительный рост заболеваемости. В период майских праздников россиянам необходимо помнить о санитарных правилах, заявил мэр столицы Сергей Собянин.