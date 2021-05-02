Автомобильный номер ушел с молотка за 10,35 млн долларов в Дубае

Дубай, 2 мая. Автомобильный номер был продан за рекордные 10,35 млн долларов. Торги прошли в рамках благотворительного аукциона в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Покупатель номера АА9 пожелал остаться неизвестным. Он поблагодарил премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мохаммеда за возможность сделать вклад в благотворительную программу.

Аукцион позволил собрать сумму в размере 13,2 млн долларов. С молотка также ушли номера на машину U31, T38 и E51. Все заработанные в ходе мероприятия средства направят на обеспечение едой малоимущих.

Редкий iPhone 11 Pro ранее продали на аукционе за 2,7 тысячи долларов. Отличительная черта гаджета заключается в расположении фирменного логотипа на задней панели корпуса.