МВД проводит проверку из-за поста с оскорблениями жертв ДТП на Ставрополье

Волгоград, 2 мая. Сведения о посте в социальных сетях с оскорблениями чести и достоинства погибших в страшной аварии на Ставрополье детей проверят сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области.

Соответствующее поручение отдал начальник регионального главка ведомства. Оперативные мероприятия проводятся по факту размещения в Сети стихотворения ненадлежащего содержания о жертвах ДТП из детской спортивной школы олимпийского резерва.

«Назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели пяти несовершеннолетних девушек в ДТП во время поездки на соревнования по трассе Астрахань — Элиста. В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей.