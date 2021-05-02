Патриарх Кирилл возглавил пасхальный крестный ход в храме Христа Спасителя

Москва, 2 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход в ходе пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Служба началась вечером в субботу.

После окончания крестного хода патриарх начнет пасхальную заутреню и божественную литургию. В храм ранее доставили Благодатный огонь, который привезли в Москву спецбортом из Израиля.

Русская православная церковь отмечает Пасху по юлианскому календарю. Праздник ежегодно выпадает на разные дни. Обычно он проходит в период с 4 апреля по 8 мая. В этом году Пасха пришлась на 2 мая.

Частицу Благодатного огня в Москву доставила делегация .Фонда Андрея Первозванного. Самолет со святыней приземлился в столичном аэропорте Внуково накануне праздника Пасхи.