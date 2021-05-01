Нидерландский журналист указал на фальсификации в деле МН17

Амстердам, 1 мая. Журналист из Нидерландов Эрик ван де Бик обнаружил несоответствие в предоставленных стороной обвинения доказательств по делу о сбитом малайзийском Boeing 777 над Украиной.

Эксперт обратил внимание на расхождение данных во времени переговоров главного подозреваемого Сергея Дубицкого и «Боцмана». Доказательства суду предоставила Служба безопасности Украины (СБУ). В своем Twitter-аккаунте журналист выложил два скриншота видеозаписи, на которых время переговоров значительно различается.

«Чем больше времени я занимаюсь делом MH17, тем более надуманной мне видится официальная версия», — заявил ван де Бик.

Недавно технический специалист Юрий Антипов сравнил дела о крушении малайзийского боинга и дипломатического скандала Чехии с Россией. По его мнению, в обоих случаи была поднята информационная волна.