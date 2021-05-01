Валерия заинтриговала зрителей снимками с финала шоу «Маска»

Москва, 1 мая. Певица Валерия подогрела интерес аудитории к последнему эпизоду второго сезона шоу «Маска». Она опубликовала несколько снимков, сделанных в ходе съемок финальной серии.

Соответствующие кадры появились на странице Валерии в социальной сети Instagram. На них звезда позирует в окружении других членов жюри. Для съемок последней серии певица выбрала белоснежный наряд с пушистой шубкой и головным убором в стиле Малефисенты.

«Как же грустно, что второй сезон нашего любимого проекта «Маска» подходит к концу. Но впереди еще один вечер с зашкаливающими эмоциями. Вы только посмотрите на наши лица. Друзья, развязка близка», — написала артистка.

Больше всего фанатов заинтересовал снимок с бурной реакцией судей на происходящее на сцене. На нем Александр Ревва, Регина Тодоренко и Валерия широко улыбаются и хлопают в ладоши. Однако Филипп Киркоров в это время сидит на стуле и прикрывает глаза рукой.

Бороться за победу в шоу «Маска» продолжают артисты в костюмах Зайца, Змеи, Крокодила и Ламы. Валерия ранее предположила, что под заячьей маской может скрываться юморист, но не профессиональный певец.