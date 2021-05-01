Новый закон о предотвращении распространения COVID-19 вступит в силу в РФ 2 мая

Москва, 1 мая. Граждане России, прибывающие после 1 мая 2021 года из зарубежных стран, обязаны сделать повторный ПЦР-тест. Соответствующий закон вступает в силу со 2 мая.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 16 апреля 2021 года № 13 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», россияне, вернувшиеся из-за границы после 1 мая, должны пройти повторное обследование на наличие коронавирусной инфекции.

Сделать ПЦР-тест необходимо в срок до пяти дней с момента прибытия в РФ. Интервал между первым и повторным исследованием должен быть не менее 24-х часов.

Власти Мальдивских островов отменили тесты на коронавирус для граждан, которые привились российской вакциной. Такие правила действуют с 20 апреля.